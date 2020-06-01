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تجربة الحجر الصحي لأحد المصابين بكورونا في موريتانيا

يستعرض التقرير تجربة الحجر الصحي لأحد المصابين بكورونا في موريتانيا، والذي دفعه ما رآه من نقص في الرعاية الطبية لإيصال صوت نزلاء الحجر إلى السلطات الصحية. تقرير: بابا ولد حرمة تاريخ البث:2020/6/1
1/6/2020
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