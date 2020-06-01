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المرصد – ترامب يقطع العلاقة مع منظمة الصحة والأخيرة تعلن تحالفا دوليا

سلطت حلقة (2020/6/1) من برنامج "المرصد" الضوء على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خروج بلاده من منظمة الصحة العالمية. تقديم: محمد مزيمز
1/6/2020
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