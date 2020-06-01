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الحصاد- ما بعد مقتل فلويد.. احتجاجات دموية بأميركا

ترصد إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" مشهد دماء وغضب واحتجاجات تتسع رقعتها في مدن أميركية بعد مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد الشرطة في مينيابوليس. تاريخ البث: 2020/5/31