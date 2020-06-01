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احتجاجات دموية بأميركا على خلفية مقتل فلويد

اتسعت رقعة الاحتجاجات في مدن أميركية عدة بعد مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد الشرطة، ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة. تقرير: آمال وناس تاريخ البث:2020/5/31