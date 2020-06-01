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اتساع دائرة الاحتجاجات على تردي الخدمات العامة في مدينة عدن

مظاهرات في عدن جنوبي اليمن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. تقرير: أزهار الجربوعي تاريخ البث:2020/6/1
1/6/2020
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