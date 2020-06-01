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إثيوبيا تعرب عن أسفها بشأن الأحداث الحدودية مع السودان

عبرت الخارجية الإثيوبية عن أسفها بشأن الأحداث الحدودية مع السودان، ودعت إلى استمرار المشاورات لحل المسائل الميدانية عبر اللجنة الحدودية المشتركة. تقرير: يسرى سراج تاريخ البث:2020/6/1