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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/5/31

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/5/31) استمرار التفاعل مع المظاهرات في أميركا بعد مقتل أميركي من أصل أفريقي، كما رصدت استمرار الأزمة بين موقع تويتر والرئيس الأميركي دونالد ترامب. تقديم: عثمان آي فرح