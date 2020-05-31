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25:58
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/5/31
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/5/31) استمرار التفاعل مع المظاهرات في أميركا بعد مقتل أميركي من أصل أفريقي، كما رصدت استمرار الأزمة بين موقع تويتر والرئيس الأميركي دونالد ترامب. تقديم: عثمان آي فرح
31/5/2020
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