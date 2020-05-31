البث الحي
07:58

موجز العاشرة مساء 2020/5/31

موجز العاشرة
31/5/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مطالبات لنواب عراقيين بتشريع قانون أشبه بقانون "جاستا" الأميركي

02:56

تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

01:36

إثيوبيا والسودان.. هدوء حذر عند الحدود بعد التوتر

02:43

كويت تضع خطة من خمس مراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية

epa08455833 Policemen check vehicles after full curfew was eased in Kuwait City, Kuwait, 31 May 2020. Kuwait on 31 May began first phase of a plan to resume normal life that was disrupted due to coronavirus. EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM
02:10