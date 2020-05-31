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ماذا تريد روسيا من ليبيا؟

أثارت الولايات المتحدة الشكوك حول النوايا الحقيقية للتحركات الروسية العسكرية في ليبيا، محذرة من سعي موسكو نصب منصات صاروخية بالأراضي الليبية، مما يؤثر على خطط الناتو والغرب. تقرير: أمال وناس
30/5/2020
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