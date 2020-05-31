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ضمن الشروط الصحية الوقائية.. افتتاح حديقة حيوانات بمدينة أربيل

فتحت حديقة الحيوانات بمدينة أربيل أبوابها أمام الزوار بعد تحضيرات واستعدادات دامت لأعوام، لكن ضمن الشروط الصحية الوقائية في زمن تفشي كورونا. تقرير: ستير حكيم تاريخ البث:2020/5/31
31/5/2020
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