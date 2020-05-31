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صحفي تركي متعافٍ من كورونا يوثق مراحل علاجه والحجر الطبي

وثق الصحفي قورهان وارول الذي يعمل في قناة إن تي في الإخبارية في تركيا، ظروف إصابته بكورونا ثم فترة الحجر الطبي، ومرحلة التعافي، من خلال هاتفه المحمول. تاريخ البث:2020/5/31