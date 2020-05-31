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سباق الأخبار- أطباء مصر شخصية الأسبوع والرفع التدريجي للقيود بسبب كورونا حدثه الأهم

منح جمهور الجزيرة أطباء مصر لقب شخصية الأسبوع، والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب كورونا حدثه الأبرز. تقديم: عثمان آي فرح
30/5/2020
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