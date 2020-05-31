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رافيا أرشد.. أول قاضية محجبة في بريطانيا

أصبحت رافيا أرشد (40 عاما) أول قاضية محجبة في بريطانيا، وستعمل نائبة قاض في دائرة "ميدلاندز". تقرير: محمد الكبير الكتبي تاريخ البث: 2020/5/30
30/5/2020
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