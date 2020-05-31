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خارج النص – نقض الفكر الطائفي

برنامج "خارج النص" (2020/5/31) تابع مؤلف "مدخل إلى نقض الفكر الطائفي" لكاتبه للمفكر اللبناني الراحل حسن حمدان الذي أصدره باسمه الحركي "مهدي عامل" وذلك لمحاولة فهم الصراع اللبناني. تاريخ البث: 2020/5/3
31/5/2020
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