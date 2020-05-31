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توتر على الحدود الإثيوبية السودانية يوقع قتلى بينهم مدنيون

توتر على الحدود الإثيوبية السودانية يوقع قتلى بينهم مدنيون، عقب اشتباك حدودي شهدته منطقة بركة نورين الواقعة داخل حدود السودان. تقرير: أحمد الرهيد تاريخ البث:2020/5/31