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بيكربونات الصوديوم مادة سحرية تساهم في نظافة المنزل

بيكربونات الصوديوم تعتبر من المواد المهمة التي يجب الاحتفاظ بها في المنزل لفوائدها العديدة إضافة إلى أنها آمنة، ويمكن استخدامها في تطهير وتنظيف المنزل. تقرير: سميرة الكيلاني تاريخ البث:2020/5/31
31/5/2020
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