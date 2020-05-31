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بعد رفع الحجر الصحي.. إقبال متواضع على المكتبات في فرنسا

إقبال متواضع على المكتبات في فرنسا بعد شهرين من الإغلاق الذي فرضته إجراءات مكافحة كورونا، لذلك قررت الحكومة دعما خاصا للمكتبات يحول بينها وبين الإفلاس. تقرير: محمد البقالي تاريخ البث:2020/5/31