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اليابان تعلن خطة تحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات كورونا

أطلقت اليابان خطة تحفيز بقيمة 1.8 ترليون دولار، لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات كورونا. وتشمل الخطة تقديم مساعدات وقروض للمواطنين والشركات. تقرير: فادي سلامة تاريخ البث:2020/5/31
31/5/2020
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