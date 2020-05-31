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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/31

استحوذت شركة سوناطراك الجزائرية على حصة جديدة نسبتها 19% تابعة لسيبسا الإسبانية، في خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا.
31/5/2020
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