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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/31

استحوذت شركة سوناطراك الجزائرية على حصة جديدة نسبتها 19% تابعة لسيبسا الإسبانية، في خط أنابيب ميدغاز الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا.