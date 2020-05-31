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كويت تضع خطة من خمس مراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية

ضعت الحكومة الكويتية خطة من خمس مراحل للعودة للحياة الطبيعية، بعد أشهر من الحجر والحظر فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا. تقرير: سمر شدياق تاريخ البث:2020/5/31
31/5/2020
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