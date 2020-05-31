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الغرب الليبي.. قوات الوفاق تواصل التقدم

واصلت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية انتصاراتها في الغرب، مؤكدة أنها انتقلت فعلا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم. تقرير: مصطفى ازريد تاريخ البث: 30/5/2020