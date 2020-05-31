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الحصاد- منطمة الصحة العالمية.. أميركا تقطع العلاقات

ناقش زين العابدين توفيق في الملف الثاني من "الحصاد" تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، ووقف تمويلها تاريخ البث:2020/5/3-