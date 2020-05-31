البث الحي
30:59

الحصاد- ليبيا.. نفوذ إستراتيجي روسي

ناقشت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" ما كشفته الولايات المتحدة من خطط إستراتيجية تسعى إليها روسيا من خلال وجودها العسكري في ليبيا. تاريخ البث: 2020/5/30
30/5/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد- السودان وإثيوبيا.. توتر على الحدود

29:21

النشرة الاقتصادية الثانية 2020/5/31

07:13

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/31

04:52

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/31

51:44