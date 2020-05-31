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التعبئة الشاملة للحرس الوطني في مينيسوتا الأميركية

حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية يأمر بالتعبئة الشاملة لكل أفراد الحرس الوطني، في محاولة لاحتواء أعمال العنف المصاحبة للمظاهرات عقب مقتل جورج فلوريد على يد شرطي. تقرير: أحمد هزيم تاريخ البث:2020/5/31
31/5/2020
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