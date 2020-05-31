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أطباء مصر غاضبون من تقاعس الدولة في توفير حمايتهم من كورونا

عبر عدد من أطباء مصر عن غضبهم بعد تتابع سقوط ضحايا في صفوفهم بفيروس كورونا، وفي ظل ما يقولون إنه تقاعس حكومي عن توفير أدوات حمايتهم. تقرير: وليد العطار تاريخ البث: 2020/5/30