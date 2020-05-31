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أزمة كورونا.. الانطلاق في تخفيف التدابير الوقائية

أعلنت دول أوروبية وعربية عدة تخفيف التدابير الوقائية الصارمة المرافقة لإجراءات العزل العام التي فرضتها قبل أكثر من شهرين في إطار مكافحة جائحة كورونا. تقرير: عزيز المرنيسي تاريخ البث: 30/5/2020