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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/30)

سلطت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/5/30) الضوء على التفاعل الواسع مع خبر مقتل شاب سوري في ليبيا أعلنت عنه قناة سعودية، فكذّبه بنفسه على منصات التواصل.
30/5/2020
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