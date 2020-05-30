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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/30)

سلطت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/5/30) الضوء على التفاعل الواسع مع خبر مقتل شاب سوري في ليبيا أعلنت عنه قناة سعودية، فكذّبه بنفسه على منصات التواصل.