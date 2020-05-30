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من ضمن العلماء المؤثرين في العالم.. من هو كريم زغيب؟

تمكن العالم والباحث الجزائري في مجال الطاقة كريم زغيب من نيل جائزة "ليونيل بوليت" لعام 2019، كما اختير 3 مرات من بين 3300 عالم الأكثر تأثيرا في العالم. تاريخ البث: 2020/5/30