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ما وراء الخبر.. لماذا قرر ترامب إلغاء إعفاء مشاريع نووية؟ ولماذا غضب الأوروبيون؟

ناقشت حلقة "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/5/30) أسباب الغضب الأوروبي من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التخلي عن إعفاء ثلاثة مشاريع نووية إيرانية.