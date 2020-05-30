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26:48
ما وراء الخبر.. لماذا قرر ترامب إلغاء إعفاء مشاريع نووية؟ ولماذا غضب الأوروبيون؟
ناقشت حلقة "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/5/30) أسباب الغضب الأوروبي من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التخلي عن إعفاء ثلاثة مشاريع نووية إيرانية.
30/5/2020
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