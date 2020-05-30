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“كسكسي بالعلوش” على الطريقة التونسية

يشتهر طبق الكسكسي في بلدان المغرب العربي، ولكن تختلف تفاصيله ومكوناته وطريقة تحضيره بين بلد وآخر ومنطقة وأخرى، ومن أشهر الوصفات التونسية المعروفة: الكسكسي بالعلوش (الخروف). تاريخ البث: 2020/5/30
30/5/2020
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