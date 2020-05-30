02:17

قرأ 11 كتابا وألف اثنين.. إسماعيل طه في الحجر الصحي

قرأ إسماعيل طه 11 كتابا تناولت مواضيع مختلفة خلال فترة الحجر الصحي، كما تمكن من تأليف كتابين، أحدهما عن يوميات زمن كورونا. تقرير: أحمد الزاويتي تاريخ البث: 2020/5/30