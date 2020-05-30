البث الحي
02:24

شركة الطيران الإسكندنافية (ساس) تسير رحلاتها وفق إجراءات جديدة

تقوم شركة الطيران الإسكندنافية (ساس) بتسيير رحلاتها وفق إجراءات جديدة، منها استخدام الكمامات خلال الرحلات، والإبقاء على مسافة آمنة بين الركاب. تقرير: عمار الحمدان تاريخ البث: 2020/5/30
30/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مطالبات لنواب عراقيين بتشريع قانون أشبه بقانون "جاستا" الأميركي

02:56

تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

01:36

الحصاد- السودان وإثيوبيا.. توتر على الحدود

29:21

إثيوبيا والسودان.. هدوء حذر عند الحدود بعد التوتر

02:43