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شركة الطيران الإسكندنافية (ساس) تسير رحلاتها وفق إجراءات جديدة

تقوم شركة الطيران الإسكندنافية (ساس) بتسيير رحلاتها وفق إجراءات جديدة، منها استخدام الكمامات خلال الرحلات، والإبقاء على مسافة آمنة بين الركاب. تقرير: عمار الحمدان تاريخ البث: 2020/5/30