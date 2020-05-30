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ترامب يعلن فرض عقوبات على مسؤولين في الصين وهونغ كونغ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين في الصين وهونغ كونغ لدورهم في ما وصفه بتقويض الحكم الذاتي فيها. تقرير: وجد وقفي تاريخ البث: 2020/5/30