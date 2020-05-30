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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/30

استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى ميلانو بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، كما عاودت تـسـيير رحـلاتهـا إلى مدريد بواقــع ثــلاث رحــلات أسبوعيا. تقديم: يوسف خطاب تاريخ البث: 2020/5/30