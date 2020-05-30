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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/5/30)

نقلت وكلة بلومبيرغ الأميركية عن وزير المالية السعودي أن المملكة حولت 150 مليار ريال من الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الثروة السيادي. تاريخ البث: 2020/5/30