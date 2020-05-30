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الصين.. فن نحت الأختام من الهواية إلى الاحتراف

تعمق المعلم الصيني تشاو سونيو في نحت الأختام وانتقل من مرحلة الهواية إلى الاحتراف، إذ تبحر في أصول الكلمات الصينية ودرس فن الخط الصيني. تقرير: شيماء جو إي إي تاريخ البث: 2020/5/30