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الصين تعارض بيانا مشتركا ينتقد قانون الأمن القومي

أعلنت الصين معارضتها بيانا مشتركا أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ينتقد تمرير بكين مشروع قانون خاصا بهونغ كونغ. تقرير: شيماء جو إي إي تاريخ البث: 2020/5/30
30/5/2020
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