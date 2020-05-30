27:29

الحصاد – ليبيا.. أي دور للسلاح الغربي؟

تساءلت إلسي أبي عاصي بثاني ملفات "الحصاد" عن دور السلاح الغربي بليبيا، والآلية الأوروبية لمنع تهريبه، مع مطالبة حزب الخضر الألماني بالتحقيق في تسرب معدات عسكرية ألمانية إلى حفتر. تاريخ البث: 2020/5/29