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احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. رقعة المظاهرات تتسع بأميركا

قالت وسائل إعلام أميركية إن قوات الخدمة السرية أغلقت البيت الأبيض بسبب تجمع المتظاهرين أمامه وفي محيطه، وذلك احتجاجا على مقتل جورج فلويد. تقرير: بيسان أبو كويك تاريخ البث: 2020/5/30