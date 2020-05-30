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أحزاب وجمعيات مغربية تعقد ندوات عبر مواقع التواصل

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المعتمدة في التواصل عن بعد في المغرب إلى قبلة للجمهور لمتابعة نقاشات وندوات تفاعلية تنظمها أحزاب وجمعيات مختلفة. تقرير: المختار العبلاوي تاريخ البث: 2020/5/3
30/5/2020
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