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نصائح وإرشادات لتحفيز الأطفال على المشي

يشعر بعض الأهل بالقلق لتأخر مشي أطفالهم عند مقارنتهم بنظرائهم في نفس العمر، التقرير يقدم إرشادات ونصائح لتحفيز الأطفال على المشي. تقديم: رولى قطامي تاريخ البث:2020/5/29
29/5/2020
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