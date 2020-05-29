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نصائح وإرشادات لتحفيز الأطفال على المشي

يشعر بعض الأهل بالقلق لتأخر مشي أطفالهم عند مقارنتهم بنظرائهم في نفس العمر، التقرير يقدم إرشادات ونصائح لتحفيز الأطفال على المشي. تقديم: رولى قطامي تاريخ البث:2020/5/29