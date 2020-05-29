23:41

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/5/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/5/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع احتجاجات ومصادمات في مينيسوتا بعد مقتل أميركي من أصول أفريقية على يد الشرطة. تقديم: ميادة عبده