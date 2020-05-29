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49:23

من واشنطن- هل حسمت واشنطن موقفها من الصراع في ليبيا؟

ناقشت حلقة (2020/5/29) من برنامج "من واشنطن" الاهتمام الأميركي بالملف الليبي، بعد تصاعد التدخل الروسي هناك، وتقدم حكومة الوفاق في عدة مواقع بدعم تركي. تقديم: عبد الرحيم فقراء
29/5/2020
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