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ما وراء الخبر – ماذا يحدث على الحدود السودانية الإثيوبية؟

ناقشت حلقة "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/5/29) أبعاد اتهام الجيش السوداني لمليشيات إثيوبية مدعومة بالجيش الإثيوبي بالاعتداء على أراضيه شرقي البلاد. تقديم: فدى باسيل
29/5/2020
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