25:02

فوق السلطة 183 – هل عادت المساجد إلى روادها؟

تناولت حلقة (2020/5/29) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: كنيسة في ألمانيا تفتح أبوابها لصلاة المسلمين، ترامب سيستخدم صلاحياته لفتح دور العبادة. تقديم: نزيه الأحدب