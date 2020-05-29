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فوق السلطة 183 – هل عادت المساجد إلى روادها؟

تناولت حلقة (2020/5/29) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: كنيسة في ألمانيا تفتح أبوابها لصلاة المسلمين، ترامب سيستخدم صلاحياته لفتح دور العبادة. تقديم: نزيه الأحدب
29/5/2020
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