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غوتيريش: معدل وفيات عدن الأعلى عالميا بسبب تفشي كورونا

منظمات دولية وأممية تحذر من مواجهة اليمن أكبر أزمة إنسانية، وقال أنطونيو غوتيريش إن معدلات الوفيات بعدن بسبب تفشي كورونا هي الأعلى عالميا. تقرير: هديل اليماني تاريخ البث:2020/5/29
29/5/2020
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