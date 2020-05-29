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عن السينما – سينما وودي آلن

استعرضت حلقة (2020/5/29) من برنامج "عن السينما" تاريخ وكواليس مدرسة المخرج والكاتب والممثل “وودي آلن” السينمائية، ورحلته في عالم الفن السابع. تقديم: ريتا خان