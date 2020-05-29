البث الحي
24:14

عن السينما – سينما وودي آلن

استعرضت حلقة (2020/5/29) من برنامج "عن السينما" تاريخ وكواليس مدرسة المخرج والكاتب والممثل “وودي آلن” السينمائية، ورحلته في عالم الفن السابع. تقديم: ريتا خان
29/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مطالبات لنواب عراقيين بتشريع قانون أشبه بقانون "جاستا" الأميركي

02:56

تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

01:36

الحصاد- السودان وإثيوبيا.. توتر على الحدود

29:21

إثيوبيا والسودان.. هدوء حذر عند الحدود بعد التوتر

02:43