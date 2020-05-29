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حزب الخضر الألماني يطالب بالتحقيق في تسرب معدات عسكرية ألمانية إلى حفتر

طالب حزب الخضر الألماني بالتحقيق في وصول شاحنات عسكرية وأسلحة ألمانية إلى قوات حفتر عبر دولة الإمارات. تقرير: ناصر آيت طاهر تاريخ البث: 2020/5/29
29/5/2020
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