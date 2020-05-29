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جامع السليمانية.. معلم إسلامي بمدينة إسطنبول

يعتبر جامع السليمانية من أهم أيقونات العمارة العثمانية ومن أشهر المعالم الإسلامية في مدينة إسطنبول التركية، التقرير يصطحبنا في جولة بداخله. تاريخ البث:2020/5/29