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جامع السليمانية.. معلم إسلامي بمدينة إسطنبول

يعتبر جامع السليمانية من أهم أيقونات العمارة العثمانية ومن أشهر المعالم الإسلامية في مدينة إسطنبول التركية، التقرير يصطحبنا في جولة بداخله. تاريخ البث:2020/5/29
29/5/2020
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