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تونس.. انطلاق المرحلة الأولى من العودة إلى المدارس

استأنف تلاميذ الثانوية العامة في تونس دراستهم، على أن تجرى الاختبارات في 8 يوليو/تموز القادم، وفق آليات تراعي مسألة التباعد الاجتماعي. تقرير: سيف الدين بو علاق تاريخ البث: 2020/5/29